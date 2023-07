A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus partiu esta terça-feira de manhã para a Áustria, onde vai liderar o estágio de pré-época do Al Hilal. No aeroporto de Lisboa, o treinador português falou do regresso ao campeonato saudita e do "aliciante" que será jogar frente a Cristiano Ronaldo... e a outros craques que rumaram àquele campeonato