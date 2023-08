Jovens adeptos gritaram por Cristiano Ronaldo e esta foi a reação do português

A carregar o vídeo ...

Na altura em que a equipa do Al Nassr deixava o hotel para se dirigir ao Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, para o duelo das 'meias' da Taça dos Campeões arábes com o Al Shorta, dois jovens adeptos gritaram por Cristiano Ronaldo. Esta foi a reação do avançado português, que viria a decidir o encontro . [Twitter GOATTWORLD]