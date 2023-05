Klopp sobre multa de 75 mil libras: «Gostava de saber para onde vai esse dinheiro...»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp lamentou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, ter dito as palavras que lhe valeram, após o jogo com o Tottenham em abril - que o Liverpool venceu por 4-3 -, uma multa de 75 mil libras (quase 86 mil euros) por críticas à arbitragem, frisando, no entanto, que gostaria de saber "para onde vai esse dinheiro". (: Football Daily)