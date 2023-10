Loja francesa convida clientes a roubar e fugir do segurança: em teoria não seria totalmente impossível

A carregar o vídeo ...

Uma loja da produtos desportivos de Paris decidiu em meados de setembro lançar uma arrojada proposta aos seus clientes : podem tentar roubar o que quiserem e ficar com os produtos, desde que consigam escapar ao segurança e chegar ao quarteirão seguinte. Em teoria, a proposta era arrojada mas não seria totalmente impossível. Bastava ter velocidade... O problema passava pela identidade do segurança em causa, que naquele dia era Méba Mickael Zeze, um dos mais velozes sprinters da atualidade no país e que tem um recorde pessoal aos 100 metros de 9,99 segundos.