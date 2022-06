Lucas Piazón desloca ombro em 'batalha campal' no final do Internacional-Botafogo

A carregar o vídeo ...

A reviravolta deste domingo do Botafogo de Luís Castro no terreno do Internacional (3-2) terminou com polémica e agressões após o apito final. Entre os envolvidos estiveram Lucas Piazón, Matheus Cadorini e David, com o primeiro, antigo médio do Sp. Braga, a sair muito mal tratado da confusão, chegando mesmo a deslocar o ombro e a necessitar de tratamento ainda dentro do estádio. Gabriel Mercado, David e o próprio Piazón acabaram expulsos, num jogo em que Luís Castro também viu cartão vermelho . (: Premiere)