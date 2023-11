A carregar o vídeo ...

Emprestado pelo Benfica ao Corinthians até junho de 2024 , sem opção de compra, Lucas Veríssimo assumiu este domingo, após a vitória do emblema brasileiro sobre o Grémio por 1-0 - na qual foi eleito homem do jogo -, que gostaria de permanecer em definitivo no timão. "Sei que é cedo para falar nisso, mas tenho esse desejo", confessou. (: Twitter)