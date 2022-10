Lucy Bronze: «O futebol continua a precisar de uma melhor educação sobre a sexualidade»

Iker Casillas publicou este domingo um tweet que gerou polémica nas redes sociais . O antigo guarda-redes do FC Porto dizia ser gay e pedia que a sua decisão fosse respeitada. Carles Puyol também comentou a publicação - e gerou ainda mais alvoroço - que o ex-internacional espanhol justificou mais tarde com o facto de ter tido a "conta pirateada". Uma polémica a que Lucy Bronze, internacional inglesa que também tem nacionalidade portuguesa, foi instada a comentar na conferência de imprensa de antevisão ao particular de futebol feminino entre Inglaterra e República Checa. A defesa do Barcelona, de 30 anos, lembrou que "o futebol continua a precisar de uma melhor educação sobre a sexualidade". [Vídeo: One Football]