Luís Castro lamenta críticas ao Botafogo no início da temporada: «Tentaram dizer que éramos lixo...»

Luís Castro lamentou esta sexta-feira, em conferência de imprensa após a vitória do Botafogo sobre o Corinthians (3-0) , as críticas que alguns adeptos teceram ao seu trabalho no início da temporada - nomeadamente depois do Campeonato Carioca -, referindo que "o tempo encarrega-se de meter as pessoas no sítio". O Botafogo, refira-se, ocupa a liderança isolada do Brasileirão com cinco vitórias no mesmo número de jogos e vem de uma sequência de 15 partidas sem perder. (: TNT Sports Brasil)