O Botafogo, treinado por Luís Castro, venceu na madrugada desta terça-feira o Bragantino (1-0) em jogo do Brasileirão, e no final da partida, questionado acerca dos critérios da equipa de arbitragem, o técnico português deixou muitas críticas à atuação do VAR. (: Botafogo TV)