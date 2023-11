A carregar o vídeo ...

Luís Fabiano, antigo avançado do FC Porto, mostrou-se pouco impressionado com a veia goleadora de Erling Haaland. Em declarações ao programa 'Benja Me Mucho' , o brasileiro desvalorizou o facto do norueguês ter marcado três hat tricks em três encontros consecutivos, considerando que só o fez porque os companheiros lhe criaram 30 oportunidades. (: YouTube/Benja Me Mucho)