Manolas foi apresentado no Al Sharjah com um leão... e não ganhou para o susto

Há umas semanas Diego Costa foi oficializado no Wolverhampton, de Bruno Lage, e, no vídeo de apresentação, surgiu a segurar três lobos com umas correntes. Um momento no qual o avançado espanhol admitiu ter sentido medo . O mesmo poderá dizer agora Konstantinos Manolas, que foi apresentado nos sauditas do Al Sharjah... perto de um leão. O central, de 31 anos, estava distraído a tirar fotos quando o animal soltou um rugido que assustou o jogador. [Vídeo: Twitter Non Sense Football]