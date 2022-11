Mascote da Real Sociedad dá 'show' para as bancadas a imitar festejo de Ronaldo e adeptos respondem

A carregar o vídeo ...

O Manchester United venceu esta quinta-feira a Real Sociedad por 1-0 , triunfo que não foi suficiente para os red devils avançarem diretamente para os 'oitavos' da Liga Europa - vão ao playoff e até podem encontrar o Sporting . Ora, um dos momentos do encontro foi protagonizado pela mascote da formação espanhola que, em sintonia com as bancadas do Estádio Anoeta, imitou o festejo de Cristiano Ronaldo, e os adeptos... não quiseram ficar para trás. (: Twitter)