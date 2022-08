A carregar o vídeo ...

O Benfica oficializou a transferência, a título definitivo (e de 100 por cento do passe), de Roman Yaremchuk para o Club Brugge. Tal como Record adiantou, a SAD encarnada encaixa, para já, 16 milhões de euros, com mais 3 M€ dependentes da concretização de objetivos - do jogador e do clube belga. Este negócio foi analisado na CMTV.