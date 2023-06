McGregor vai a jogo da NBA e deixa mascote dos Miami Heat K.O com dois socos

A carregar o vídeo ...

Miami Heat e Denver Nuggets (95-108) defrontaram-se esta madrugada no jogo 4 das finais do playoff da NBA, num espetáculo que também teve como destaque Conor McGregor. O lutador irlandês marcou presença no Kaseya Center e deixou a mascote dos Heat K.O com dois socos, numa coreografia que apesar de parecer planeada... deve ter doído. (: Twitter)