Menina que gozou com Cristiano Ronaldo foi 'apanhada' a ver o All Star Riade-PSG

A criança marroquina, que se tornou viral depois de gozar com Cristiano Ronaldo logo após a vitória de Marrocos sobre Portugal no Mundial'2022, esteve presente no King Fahd International Stadium esta quinta-feira para assisitir ao particular entre All Star Riade e PSG, ganho pelos parisienses. Vestida com... uma camisola do Al Nassr, a menina foi acarinhada por muitas pessoas que quiseram tirar fotos com ela, após ter sido alvo de críticas na sequência das declarações sobre o internacional português. [Vídeo: TikTok]