Criança marroquina que gozou com Ronaldo foi alvo de bullying e "não quer comer ou falar"

"O aeroporto de Portugal é para ali. Onde está o Ronaldo neste momento? Está a chorar no carro dele! Pobre Ronaldo". Estas palavras, ditas por uma criança de 9 anos, logo após a vitória de Marrocos sobre Portugal (1-0) no Mundial'2022 tornaram-se virais nas horas seguintes ao encontro dos quartos-de-final.O capitão da Seleção Nacional acabou em lágrimas e a desilusão dos lusos acabou por ser tema de picardias por parte dos adeptos de Marrocos, à porta do estádio, em Doha, no vox pop habitual após o encontro.Contudo, a amplitude das palavras desta criança cujo nome não é conhecido foi mais além. Ao ponto de a mesma ser alvo de bullying pelo que disse. "Ela está a viver uma desafiante condição psicológica e chegou ao ponto de se recusar a comer ou a falar como consequência do que disse. Tendo em conta que a minha filha não entende o desporto, posso prometer que ela não tinha a intenção de insultar Cristiano Ronaldo", vincou a progenitora, citada pelo jornal 'Marca', num vídeo partilhado no TikTok."Ela apenas repete o que os outros dizem. As ações são de uma criança. Ela tem nove anos e quer partilhar a sua felicidade mas, infelizmente, as redes sociais fizeram dela uma vítima. Quero pedir desculpas aos fãs do Cristiano Ronaldo. Ela não está a ser convicta do que disse. Pensem nela como se fosse a vossa irmã mais nova", adiantou ainda.