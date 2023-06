A carregar o vídeo ...

A saída de Messi do PSG foi anunciada ainda antes do último jogo da temporada ( derrota por 3-2 em casa com o Clermont ). No final do encontro, o argentino recebeu o troféu e tirou a foto de conjunto mas logo depois deixou o relvado sem fazer a volta de honra de agradecimento aos adeptos. Neymar fez o mesmo.