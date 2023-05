Messi quebra silêncio após viagem e castigo do PSG

A carregar o vídeo ...

Leo Messi divulgou um vídeo nas redes sociais após ser castigado pelo PSG na sequência da sua viagem à Arábia Saudita. "Queria fazer este vídeo depois de tudo o que está a acontecer. Quero pedir desculpa aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente pensava que ia ter o dia livre depois do jogo [com o Lorient], como vinha sucedendo nas semanas anteriores. Tinha esta viagem organizada à Arábia, que já tinha cancelado anteriormente e não pude ir. Quero pedir perdão pelo que fiz e aqui estou à espera do que o clube decida. Nada mais. Um abraço", afirma