«Messi vai para o Man. City»: a SMS em direto que chocou o apresentador do 'El Chiringuito'

A notícia de que Lionel Messi quer deixar o Barcelona caiu como uma bomba e o programa ''El Chiringuito de Jugones' promoveu uma emissão especial para debater o assunto do momento no futebol mundial. A certa altura, Pedrerol recebeu uma SMS de alguém muito próximo de Messi com o provável destino do craque argentino e que surpreendeu o apresentador. [Vídeo:El Chiringuito]