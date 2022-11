«Nasci aqui e aqui vou morrer»: As lágrimas de Piqué no adeus ao Barcelona e aos relvados

A carregar o vídeo ...

Gerard Piqué despediu-se este sábado dos relvados , depois da vitória caseira do Barcelona diante do Almeria (2-0) . Logo após o apito final, o central espanhol discursou para as bancadas de Camp Nou, num momento difícil e onde não conseguiu conter as lágrimas: "Nasci aqui e vou morrer aqui. Às vezes, amar é deixar ir", disse. Refira-se que Piqué foi substituído aos 83 minutos para dar o lugar a Christensen, sendo aplaudido de pé pela plateia pela última vez, depois de 616 jogos e 30 títulos. (: Barcelona)