O Botafogo venceu na madrugada deste domingo o Internacional por 3-1 e Tiquinho Soares juntou-se à 'festa' através de uma vídeochamada com os companheiros de equipa. Recorde-se que o avançado contraiu uma lesão no joelho no passado domingo e estará de fora dos relvados durante cinco semanas. [Vídeo Instagram Botafogo]