Neymar mostra recuperação da grave lesão no joelho: «Um mês de choro e muita dor»

Neymar continua a recuperar da grave lesão que sofreu, em outubro, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ao serviço da seleção brasileira. O jogador do Al Hilal partilhou no Instagram mais um vídeo a mostrar aquele que tem sido um doloroso processo de recuperação da cirurgia a que foi submetido em novembro. Na legenda, Neymar escreveu: "1 mês de choro e muita dor. Keep going". Neymar já sabe que não poderá dar o seu contributo à seleção brasileira na próxima grande competição de seleções: a Copa América 2024 (Vídeo: Instagram).