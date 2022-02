Novas imagens de agressões a jogadores do Sporting desta vez por um 'colete laranja'

A carregar o vídeo ...

No final do duelo entre FC Porto e Sporting a confusão instalou-se e elementos do staff portista envolveram-se em cenas feias com jogadores do Sporting, especialmente Matheus Reis. Tal como ontem tínhamos avançado , os elementos em causa estavam identificados com coletes azuis com a inscrição 'Publicidade', mas este sábado surgem novas imagens com elementos de coletes laranja. Esse elemento atira objetos na direção de Tabata e de Vinagre que está a tentar tirar o Tabata dali. Naquele momento, Inácio estava a ser confrontado pelo coordenador da SPDE, segurança do estádio [Vídeo Twitter O Fura-Redes]