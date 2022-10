O festejo de João Félix no treino do Atlético Madrid que está a dar que falar nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Um dia depois de não ter sido utilizado no empate entre Atlético Madrid e Clube Brugge (0-0) para a Liga dos Campeões - e de ter ficado visivelmente chateado quando soube que não ia entrar em campo -, João Félix protagonizou, esta quinta-feira no treino dos colchoneros, um momento que está a dar que falar nas redes sociais, apontando um golo e festejando como se estivesse a mandar calar alguém. Momentos depois, Félix dirigiu-se a Rodrigo De Paul, companheiro de equipa, no Twitter: "O que tens a dizer? Já não se pode ser competitivo num treino...", escreveu. (: El Chiringuito)