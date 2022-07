O momento mais alto (e emocionante) de Francisco Conceição no FC Porto: até levou beijo e calduço do pai

É a notícia do dia, avançada por Record . Francisco Conceição vai deixar o FC Porto e rumar ao Ajax. O jovem extremo passou duas temporadas no plantel principal, tendo como ponto mais alto o golo ao Estoril, que consumou a reviravolta portista (2-3) naquele que foi, segundo o próprio Sérgio Conceição, um dos jogos-chave da temporada rumo à conquista do campeonato. Recorde aqui esse momento.