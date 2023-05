A carregar o vídeo ...

Os LA Lakers levaram a melhor sobre Golden State , no jogo 6 da meia-final do playoff no Oeste (122-101), e vão agora defrontar Denver na luta pelo título da conferência. O encontro, que se disputou na Crypto.com Arena, em Los Angeles, teve na assistência um espectador com uma camisola que não escapou aos olhares do público português