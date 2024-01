O relato arrepiante de Sven-Göran Eriksson: «Disseram-me que tenho um cancro e que não posso ser operado»

A carregar o vídeo ...

Depois de revelar que sofre de um cancro terminal e que tem no máximo um ano de vida, Sven-Göran Eriksson falou com a 'BBC' e explicou como descobriu acerca do diagnóstico. "Achei que estava totalmente saudável, mas de repente sofri um pequeno AVC. Os meus filhos levaram-me ao hospital e, depois de um dia de exames, disseram-me que tinha sofrido cinco pequenos AVCs mas que tinha conseguido recuperar. Mas o pior que disseram foi que tinha um cancro e que não podia ser operado, mas que ia fazer tratamento, tomar medicamentos e viver o máximo possível. Quando recebes uma mensagem assim, ficas feliz quando acordas de manhã e te sentes bem. E é isso que tenho estado a fazer", referiu. (: BBC)