O Palmeiras recebeu e bateu o Santos, num jogo em que atuou com menos um jogador depois dos 60 minutos, na sequência do vermelho direto mostrado a Danilo. Também Abel Ferreira recebeu ordem de expulsão já nos descontos da partida. Veja o resumo da partida da 27.ª jornada do Brasileirão, que o verdão lidera de forma isolada. [Vídeo: One Football]