Pogba recorreu este domingo às redes sociais para se despedir de Mino Raiola, empresário italiano que morreu no sábado . O médio francês publicou um vídeo onde aparecem várias fotografias dos dois, em momentos de boa disposição, com a legenda: "Para sempre no meu coração. Obrigado Mimi". (: Twitter/Pogba)