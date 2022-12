A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández foi esta segunda-feira, juntamente com Exequiel Palacios, recebido por uma enchente de adeptos na sua cidade-natal na Argentina , em San Martín, cerca de uma semana depois de se ter sagrado campeão do Mundo pela albiceleste. Quando subiu ao palco, o médio do Benfica foi aplaudido por milhares de pessoas que cantaram o seu nome.