Pai de Santiago Giménez e o interesse do Benfica: «No mercado de verão podem acontecer muitas coisas»

O pai de Santiago Giménez garante que o filho está feliz no Feyenoord mas as coisas podem mudar no próximo defeso. Christian Giménez, um antigo jogador mexicano, abordou o interesse do Benfica, revelado por Record , e não fechou portas a uma mudança. "Às vezes, não é possível decidir porque há equipas [interessadas nele], mas pela forma como o Santiago está a progredir na carreira, é muito difícil segurá-lo. Com isso não quero dizer que vai acontecer [a saída dele para outro clube], digo que hoje estamos muito felizes no Feyenoord e queremos que continue. Depois, muitas coisas pode acontecer no mercado de verão. Também não há nada de concreto. Hoje estamos muito felizes no Feyenoord e vamos ver o que vai acontecer no verão", frisou Christian Giménez. [Vídeo: ESPN]