A carregar o vídeo ...

Pouco depois de aterrar no Brasil para assumir o comando técnico do Cruzeiro , Pepa concedeu uma entrevista aos meios do clube brasileiro, que tem Ronaldo 'Fenómeno' como proprietário. O técnico português contou ter o ex-avançado brasileiro como ídolo (e não esqueceu Cristiano Ronaldo), falou da origem da sua alcunha e muito mais, numa conversa onde não deixou nada por dizer.