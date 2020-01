Português da Yamaha passou pelo local da tragédia de Paulo Gonçalves: «Percebi logo que era grave»

A carregar o vídeo ...

António Maio, piloto português da Yamaha e capitão da GNR, mostrou-se em choque ao terminar a etapa que ficou tragicamente marcada pela morte de Paulo Gonçalves [Vídeo: Ricardo Ribeiro/Vipcomm/Brasil no Dakar ]. Veja AQUI ainda as imagens do desalento de Joaquim Rodrigues, cunhado e companheiro de equipa de Paulo Gonçalves, no terreno.