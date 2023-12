A carregar o vídeo ...

Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, respondeu a John Textor, o dono do Botafogo que pretende protestar o campeonato brasileiro na justiça comum, alegando manipulação de resultados. Recorde-se que o Fogão, que chegou a liderar o Brasileirão com 13 pontos de vantagem, acabou por perder o. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)