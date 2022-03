Primeiro-Ministro da Macedónia do Norte 'usa' tática dos sérvios e promete prémio chorudo aos jogadores

A carregar o vídeo ...

Dimitar Kovacevski, primeiro-ministro da Macedónia do Norte, surgiu no avião onde a seleção daquele país viajará para Portugal e prometeu 500 mil euros aos jogadores caso consigam derrotar a Seleção Nacional e se apurem para o Mundial'2022. "Olá campeões. O que vocês fizeram é resultado de trabalho árduo. Assim, decidimos que terão direito a um prémio de 500 mil euros caso consigam a qualificação. Boa sorte", referiu o chefe de governo daquele país. Este foi, recorde-se, um 'modelo' já colocado em prática pela Sérvia, que através do seu presidente prometeu, também em pleno avião, um prémio de 1 milhão de euros caso derrotassem Portugal na Luz, o que efetivamente veio a acontecer, atirando a Seleção Nacional para este playoff.