Presidente da Sérvia promete prémio milionário à sua seleção em caso de vitória em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, prometeu oferecer 1 milhão de euros ao plantel orientado por Dragan Stojkovic em caso de vitória frente a Portugal, no domingo, resultado que garantiria o apuramento direto para a fase final do Mundial'2022.





"Vençam e façam as pessoas felizes. Vim cá dizer-vos o quanto eu respeito os vossos esforços. Em acordo com o Governo, vamos dar-vos um prémio adicional, caso ganhem, de um milhão de euros que podem repartir", afirmou o político, que esteve no avião da comitiva antes da partida para Portugal.

Mitrovic pede solidez

Stefan Mitrovic acredita que a Sérvia só pode bater Portugal com solidez defensiva, já que às vezes sofre "golos estúpidos." Ao jornal ‘Danas’, o defesa do Getafe lembrou a experiência no Benfica. "Serei sempre grato", expressou.