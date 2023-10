Roger Schmidt e a possibilidade de perder Rafa: «Vai tomar uma decisão no final da temporada...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi esta quinta-feira, em antevisão ao jogo com o Lusitânia (amanhã, 16h30), questionado acerca da possibilidade de perder Rafa no final da temporada. "Veremos o que acontece. Em primeiro lugar estou muito feliz que tenha ficado esta temporada. Se tomar uma decisão diferente para o fim da sua carreira, é algo que só depende dele", referiu o treinador do Benfica. Rafa, refira-se, termina contrato com o Benfica no final da presente época.