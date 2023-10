A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se, esta segunda-feira , contente pelos regressos de Bah, Di María e Kökçü aos treinos do Benfica , não revelando, no entanto, se irá utilizar algum deles no jogo da Liga dos Campeões frente à Real Sociedad (amanhã, 20h00). "Preciso de ver com o departamento médico a melhor maneira de fazer essa gestão", referiu o técnico alemão.