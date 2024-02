Rúben Amorim: «Morita sabe temporizar o jogo»

A carregar o vídeo ...

Morita voltou a Alvalade no início da semana depois da participação na Taça Asiática, tendo jogado 20 minutos com a U. Leiria. O regresso do nipónico, de 28 anos, dá a Amorim mais soluções táticas, numa altura em que Pote tem estado bem no meio campo. Questionado sobre a solução que vai utilizar frente ao Sp. Braga (domingo às 18 horas em Alvalade), o treinador leonino não abriu o jogo