Sané 'perdeu a cabeça' no Áustria-Alemanha, acertou em cheio na cara do adversário e foi expulso

A Alemanha somou, esta terça-feira, a sexta derrota em onze jogos ao perder na visita à Áustria, por 2-0 , num jogo em que, como se não bastasse o desaire, ficou reduzida a 10 jogadores no início da 2.ª parte (49') depois da expulsão de Leroy Sané. O extremo do Bayern Munique sofreu uma falta de Philipp Mwene e 'perdeu a cabeça', levantando-se de imediato e acertando em cheio na cara do adversário. (: Sportstudio)