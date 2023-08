Scolari rendido a Abel Ferreira: «Não é um treinador comum, é um dos melhores da atualidade»

A carregar o vídeo ...

O At. Mineiro de Scolari foi, na madrugada desta quinta-feira, derrotado pelo Palmeiras de Abel Ferreira (0-1) na 1.ª mão dos 'oitavos' da Libertadores e, no final da partida, o treinador brasileiro e antigo selecionador nacional deixou muitos elogios ao técnico do verdão, frisando que "é um dos melhores da atualidade". (: Twitter/Jovem Pan Esportes)