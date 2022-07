A carregar o vídeo ...

Dois jogos, dois golos para Haris Seferovic no Galatasaray. Esta quarta-feira, diante da Salernitana, o ex-Benfica fez o empate a um ainda na primeira parte, emendando à boca da baliza um passe de Çaglayan. Na sua estreia, diante do Kasimpasa , no domingo, o suíço também tinha marcado.