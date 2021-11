A carregar o vídeo ...

Miguel Sousa, jogador do AC Milheirós, caiu inanimado em campo, no domingo, após ser agredido com violência por um adversário durante um jogo com o ARDC Gondim da Maia, no estádio do Pedrouços, na Maia, a contar para o campeonato da Divisão de Honra da Associação do Porto. Em entrevista à CMTV, o jogador conta como tudo se passou.