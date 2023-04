A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara - amanhã pelas 20h30 -, as nomeações das equipas de arbitragem para a reta final do campeonato, sublinhando que o mais importante de tudo é que "todas as pessoas estejam no seu máximo e deem o seu melhor, cada um no seu trabalho".