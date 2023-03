Sofreu sete golos da Argentina mas ficou com a camisola de Messi: «Até vou dormir com ela...»

A carregar o vídeo ...

A madrugada desta quarta-feira foi de boas e más recordações para Eloy Room. O guarda-redes da seleção de Curaçau - que joga no Columbus Crew, da Liga norte-americana - sofreu sete golos da Argentina (na goleada da albiceleste por 7-0) mas, no final da partida, teve motivos para sorrir, uma vez que conseguiu ficar com a camisola de Messi: "Nunca mais a vou tirar, até vou dormir com ela", garantiu à 'TyC Sports'. (: TyC Sports)