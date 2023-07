Speed 'vende' Cristiano Ronaldo a filho de Kim Kardashian

A carregar o vídeo ...

É sobejamente conhecida a admiração do YouTuber IShowSpeed por Cristiano Ronaldo e, por isso, começa a ser natural que o norte-americano seja visto nos jogos do craque português... em todo o mundo. Desta feita, Speed está no Japão onde assistiu ao PSG-Al Nassr (0-0) e encontrou a famosa socialite Kim Kardashian. Depois de tentar convencer o filho da também modelo a vestir uma camisola de CR7, Speed perguntou a Kardashian por quem ela torcia: se por Ronaldo, se por Messi... [Vídeo Twitter IShowSpeedHQ]