Ten Hag lamenta empate com o Aston Villa: «Precisávamos de controlar o jogo e acabámos por entregá-lo»

O Manchester United empatou este sábado frente ao Aston Villa (2-2) no quarto jogo de pré-temporada dos red devils, que estiveram a vencer 2-0 ao intervalo mas acabaram por sofrer o golo do empate ao cair do pano. No final do encontro, Erik ten Hag lamentou o facto da equipa não ter conseguido controlar a partida no segundo tempo, garantindo que é uma lição para o que aí vem. (: Manchester United)