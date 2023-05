Tensão no Cruzeiro de Pepa por causa de um penálti: a sequência inacreditável que até gerou discussão

A carregar o vídeo ...

O Cruzeiro de Pepa não esteve, na madrugada desta quinta-feira, inspirado na derrota caseira (0-2) frente ao Fluminense. A perder perto do fim, a equipa do treinador português viu, aos 80 minutos, uma oportunidade para reduzir de penálti a desvantagem e entrar na discussão do jogo, mas Bruno Rodrigues desperdiçou a cobrança. Ora, o árbitro mandou repetir o lance por considerar que o guarda-redes do Flu se encontrava fora da linha, momento em que Henrique Dourado, ex-V. Guimarães, pediu para assumir a marcação, criando-se uma enorme discussão à volta de quem iria marcar. Finalmente, Bruno Rodrigues acabou por cobrar novamente... e falhar pela segunda vez. (: Globo Esporte)