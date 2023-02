A carregar o vídeo ...

Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, protagonizou este sábado, no duelo entre Botafogo e Flamengo (0-1) , um momento lamentável. O brasileiro foi expulso já na compensação e, quando lhe foi mostrado o cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro e agrediu-o com uma cabeçada. (: Twitter)