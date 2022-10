Tiros, gás lacrimogénio e centenas em fuga: as imagens do caos no Gimnasia-Boca Juniors

A carregar o vídeo ...

Um adepto do clube de futebol Gimnasia y Esgrima La Plata morreu em c onfrontos durante um jogo da liga argentina entre a sua equipa e o Boca Juniors na quinta-feira. Os confrontos começaram fora do estádio Juan Carmelo Zerillo em La Plata, cerca de 50 quilómetros a sul de Buenos Aires, onde o Gimnasia estava a jogar com o Boca Juniors. A polícia utilizou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos que tentaram entrar no estádio já esgotado.